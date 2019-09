15 år siden skolemassakren i Beslan

– Vi venter fortsatt på en uavhengig etterforskning, sa flere av de pårørende etter å ha lagt ned blomster og teddybjørner og tent lys foran bildene av de mange som ble drept.

1. september 2004 stormet tsjetsjenske opprørere Barneskole nummer 1 i byen Beslan i Nord-Ossetia i det sørlige Russland. Over 1.100 elever, lærere og noen andre voksne ble stuet inn i gymsalen. Utenfor hadde terroristene omringet bygningen med bombefeller.

Etter en tre dager lang gisselaksjon stormet russiske spesial styrker bygningen. Av de 334 som ble drept, var det 184 barn.

Flere pårørende og overlevende har hevdet at soldatene drepte mange av gislene i tillegg til gisseltakerne, og i 2017 konkluderte Den europeiske Menneskerettsdomstolen at Russlands håndtering av gisseldramaet hadde betydelige mangler og at det var overdreven maktbruk.

– Dessverre har ikke russiske myndigheter tatt til seg et eneste punkt fra domstolens kjennelse, sier Susanna Dudijeva, leder for gruppen Beslans mødre.