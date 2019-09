Redd Barna slår sultalarm i Somalia

178.400 barn under fem år i Somalia er nå akutt underernærte, og tørke og krigshandlinger gjør at antallet i løpet av kort tid kan bli mangedoblet, sier lederen for Redd Barnas virksomhet i landet, Mohamud Mohamed Hassan.

– Vår største frykt blir nå bekreftet ved at 1 million barn nok en gang må lide som følge av de nedverdigende, ulykkelige følgene av tørke, sier han.

Mange somaliske familier sliter fortsatt etter den langvarige tørken i 2017, da geiter, kveg og kameler døde og mangel på mat og vann tvang tusenvis av mennesker inn i leirer.

– Det som virkelig bekymrer oss, er hyppigheten av disse tørkeperiodene. Familier som lever av buskap trenger i gjennomsnitt to sesonger med godt regn for å komme til hektene etter en dårlig sesong, sier Hassan.

For å unngå en gjentakelse av sultkatastrofene i 2011 og 2017, har hjelpeorganisasjonene utarbeidet en kriseplan. Under halvparten av denne er hittil finansiert.

Minst 2,1 millioner mennesker i Somalia opplever nå kritisk matmangel eller i verste fall sult. 6,3 millioner mennesker – nesten halve befolkningen – risikerer å gå sultne når matlagrene tømmes i oktober, advarer Redd Barna.