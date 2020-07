Politiet søker i kolonihage i Hannover i forbindelse med Maddie McCann-saken

Tysk politi søker i en kolonihage i Hannover i forbindelse med Madeleine McCann-saken. Hun ble meldt savnet i 2007, like før sin fireårsdag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Uncredited / TT / NTB Scanpix

NTB-AFP-DPA

Politiet tok i bruk av liten gravemaskin og gjennomsøkte området med likhunder. Gravingen begynte i morgentimene tirsdag. Trær og busker er fjernet, og et jordstykke er gravd opp.

Politiet bekrefter at gjennomsøkingen har sammenheng med McCann-saken, men vil ikke si noe om hva slags opplysninger som ligger til grunn for å søke akkurat på det utvalgte stedet.

Tyske myndigheter mistenker en 43 år gammel tysk mann for å ha bortført og drept Madeleine i Portugal i 2007. Mannen er tidligere dømt for overgrep mot barn og soner nå en narkotikadom i et fengsel i Kiel i Tyskland.

Den mistenkte er av tyske medier identifisert som Christian B. Han har bodd i Hannover siden 2007, med oppholdt seg på Algarvekysten i Portugal i perioden 1995–2007.

Tysk påtalemyndighet sa i juni at de hadde konkrete bevis for at McCann er død, men har ennå ikke lagt fram noe som støtter påstanden. 43-åringen er heller ikke formelt tiltalt for drapet.

Britisk politi behandler fortsatt saken som en forsvinning.