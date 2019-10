Sky News: Lastebilen med migranter skal ha vært del av en kolonne på tre

Det er Sky News som bringer opplysningen lørdag. Kanalen understreker at den så langt ikke kan verifisere opplysningene fra annet hold.

Anthony Dang Huu Nam, en katolsk prest fra Nghe An-provinsen i Vietnam, sier han visste om mer enn 100 personer som reiste for å starte «et nytt liv».

Han har tidligere sagt at han tror de fleste ofrene var fra fattige naboprovinser, og forteller at han har vært i kontakt med flere familier som frykter at de har slektninger blant de døde som ble funnet i lastebilhengeren i Greys i Essex.

Ifølge Sky News' kilder skal to av de tre kjøretøyene ha klart å gjennomføre reisen, mens den tredje, der ofrene ble funnet, støtte på problemer og ble forsinket.

Hvor de to andre kjøretøyene endte opp er ikke kjent.

Den britisk-baserte organisasjonen VietHome opplyser at de har mottatt bilder av nesten 20 personer som er meldt savnet i Vietnam, og som er fra 15 til 45 år. Det fryktes at disse er blant de 39 døde.

Fire personer er mistenkt i saken og avhøres i helgen av politiet. Obduksjonene av ofrene begynte fredag, og når arbeidet med det er ferdig begynner forsøket på å identifisere alle.