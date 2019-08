Måling: Russere liker Sovjet-regimet bedre enn dagens styre

Respondentene kunne i undersøkelsen velge 5 av 20 kjennetegn fra en liste for å beskrive styresettet.

De fire hyppigst valgte kjennetegnene på Sovjetunionens styresett var alle positive, mens de for dagens regime var negative.

29 prosent svarte at Sovjet-regimet var «nær folket», 25 prosent at det var «sterkt», 22 prosent at det var «rettferdig» og 21 prosent at styret fra denne epoken var «rettmessig».

Nesten halvparten av de spurte, 41 prosent, svarte at dagens regime er «kriminelt og korrupt». 31 prosent mener det står «langt fra folket», 24 prosent at det er «byråkratisk» og 19 prosent at det er «kortsiktig».

Mange russere har de siste årene i stadig større grad uttrykt seg positivt om Sovjetunionen, som ble oppløst i 1991. Nostalgien i spørsmål om Sovjetunionen og diktatoren Josef Stalin har nådd stadig nye høyder de siste månedene, mens populariteten til dagens president Vladimir Putin har vært dalende, ifølge avisen MoscowTimes.