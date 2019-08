Demokratiske kandidater gir Trump ansvaret for våpenvold

– Hvis amerikanere flest insisterer på at noe blir gjort, og ingenting skjer, betyr det at vi trenger grunnleggende reform, sa Pete Buttigieg under et forum om våpenvold i Des Moines i delstaten Iowa.

17 demokratiske presidentkandidater deltok på forumet som ble arrangert av Moms Demand Action, en ukes tid etter at 31 mennesker ble drept i to masseskytinger i Texas og Ohio.

En rekke kandidater har lagt fram forslag til våpenpolitikk den siste uka. Lørdag var de enige om de brede linjene de krever, blant annet å skjerpe bakgrunnskontroll av våpenkjøpere, forby angrepsvåpen og finansiere forskning på våpenvold.

De fleste av dem krever også reform av finansiering av valgkamper som ledd i å begrense makten til den pengesterke våpenorganisasjonen National Rifle Association (NRA).

Kamala Harris sluttet seg til dem som ber den enorme butikkjeden Walmart om å slutte å selge våpen. Walmart er en av de største våpenhandlerne i USA, og det var i en Walmart-butikk at skytingen i El Paso fant sted.

Blant dem som ber Walmart slutte å selge våpen, er også Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Cory Booker og Julian Castro.

Warren, som lørdag la fram sitt eget forslag til våpenkontroll, sa at folk flest måtte legge press på Walmart og true med å handle annetsteds om de fortsetter å selge våpen.