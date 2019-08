Kallmyr sier nei til å ta imot mennesker reddet av norsk skip

Blant de 85 som ble reddet fra en gummibåt i havsnød utenfor kysten av Libya fredag, er det 25 mindreårige under 18 år, den yngste bare ett år gammel, forteller legen Karine Nordstrand, som er president i Leger Uten Grenser i Norge.

– Vi klarte å få dem alle trygt om bord, men om vi ikke hadde funnet dem i dag tidlig, kunne dette fort ha endt i nok et tragisk forlis. Dagens redningsaksjon viser at det er stort behov for søk- og redningsbåter, sier Nordstrand.

Ocean Viking, som drives i fellesskap av Leger Uten Grenser og organisasjonen SOS Mediterranee, mottok nødmeldingen sent torsdag kveld, men først fredag morgen ble gummibåten funnet.

Returnerer dem ikke

– Tross konstante forsøk på å kontakte den libyske koordineringssentralen etter at vi fikk varselet, fikk vi ingen respons før etter redningsaksjonen. De ba oss om å seile til Libya, noe som er i strid med folkeretten, sier Nordstrand.

– Vi vil aldri returnere mennesker til Libya. Vi vet hvilke forferdelige forhold i Libya disse menneskene flykter fra. Vi vet at situasjonen er så desperat at de føler at deres eneste sjanse for å overleve er å flykte over havet. Ingen skal måtte bli tvunget til å velge mellom å risikere livet på havet eller å være fanget i en ond sirkel av misbruk og vold i Libya, sier hun.

Italiensk lov

Hvor Ocean Viking planlegger å legge til kai, er ikke kjent. Italia forbyr privatdrevne redningsfartøy å anløpe, og truer både med å beslaglegge skip som trosser forbudet og ilegge kapteinen om bord bøter på opptil 10 millioner kroner.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er bekymret over den italienske loven og mener at den kriminaliserer humanitært arbeid.

– Hjelpeorganisasjoner spiller en uvurderlig rolle i arbeidet med å redde livet til flyktninger og migranter som forsøker seg på den farlige ferden sjøveien til Europa, slår UNHCR fast.

Salvini advarer Norge

Italias innenriksminister Matteo Salvini krever at Norge selv tar ansvaret for dem som reddes av Ocean Viking og advarer samtidig på Twitter det norske skipet mot å bryte italiensk lov.

Ifølge italienske medier har Salvini skrevet brev til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) og bedt ham om å sørge for at Ocean Viking ikke legger til kai i Italia.

Brevet er gjengitt av flere italienske medier, blant dem nettavisen open.online, men Kallmyr har ennå ikke mottatt det, sier pressevakt Andreas Bondevik i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB.

– Må sendes tilbake

Kallmyr understreker overfor NRK at det er helt uaktuelt for Norge å ta imot mennesker som reddes i Middelhavet.

– Migrantene må nå transporteres tilbake til Afrika, enten til Tunisia eller Libya. De bør ikke sendes til Europa for da blir denne aksjonen en forlengelse av flyktningruten istedenfor at det blir en redningsaksjon, sier han.

– Vi ser at på disse båtene befinner det seg ofte personer fra Pakistan, Bangladesh, Egypt og Tunisia, og de har ikke noe i Europa å gjøre. Det er ikke de som skal få asyl, sier Kallmyr.