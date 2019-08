Norsk skip har reddet 85 mennesker i havsnød i Middelhavet

– 85 mennesker, inkludert fire barn, ble reddet i den to timer lange aksjonen 60 nautiske mil fra Libya, opplyser Leger Uten Grenser på Twitter.

– Gummibåten ble først observert av et EU-fly. Ocean Viking blir værende i området, klar til å redde flere mennesker i havsnød, heter det videre.

Ifølge Karine Nordstrand, president i Leger Uten Grenser i Norge, kartlegger hjelpearbeiderne om bord i Ocean Viking nå tilstanden til de 85 som er tatt om bord.

– De som trenger det, vil få medisinsk hjelp om bord. Deretter handler det om å få disse sårbare menneskene til en trygg havn, sier hun.

Leger Uten Grenser bruker lasteskipet Ocean Viking i Middelhavet i samarbeid med organisasjonen SOS Mediterranee.

Italiensk lov

Hvor Ocean Viking planlegger å legge til kai, er ikke kjent.

Italia vedtok nylig en lov som forbyr privatdrevne redningsfartøy å anløpe, og truer både med å beslaglegge skip som trosser forbudet, og ilegge kapteinen om bord bøter på opptil 10 millioner kroner.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er bekymret over den italienske loven og mener at den kriminaliserer humanitært arbeid.

Uvurderlig rolle

– Hjelpeorganisasjoner spiller en uvurderlig rolle i arbeidet med å redde livet til flyktninger og migranter som forsøker seg på den farlige ferden sjøveien til Europa, slår UNHCR fast.

EU ser også på den nye italienske loven med bekymring og opplyser at den nå vil bli «analysert» for å se om den er i tråd med EUs egne lover på området.

Tyskland er også kritisk til den nye loven og advarer i likhet med UNHCR Italia mot å «kriminalisere» redningsoperasjonene i Middelhavet.

Salvini advarer Norge

Leger Uten Grenser oppfordrer europeiske myndigheter og Norge til å bidra til at Ocean Viking får gå til nærmeste havn med menneskene som reddes i Middelhavet.

Salvini advarer imidlertid på Twitter det norske skipet mot å bryte italiensk lov, og har ifølge italienske medier også bedt justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) forhindre at så skjer.

Salvini ber i et brev, gjengitt av nettavisen open.online, Kallmyr straks intervenere overfor Ocean Viking for å hindre at skipet forsøker å legge til kai i Italia.

Ikke mottatt brev

Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter overfor NTB at Kallmyr har mottatt en henvendelse i saken, men at han ennå ikke har fått brevet fra den italienske innenriksministeren.

– Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr har i ettermiddag mottatt en henvendelse fra Italias ambassadør til Norge. Ambassadøren ønsker å møte statsråden personlig for å overrekke et brev vedr. båten «Ocean Viking» i Middelhavet. Justis- og innvandringsministeren vil takke ja til et møte, sier pressevakt Andreas Bondevik til NTB.