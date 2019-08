Skogbrann på Gran Canaria synlig fra Tenerife

Tejeda, Artenara og Galdar er de mest berørte områdene. Der er flere titall personer blitt fraktet i sikkerhet, opplyser nødetatene på Twitter.

Anslagsvis 900 hektar med terreng står i brann, ifølge anslag. Brannmannskaper kjemper søndag mot flammene med både fly og helikopter. Fra naboøya Tenerife kan man se tykk røyk stige opp fra Gran Canaria.

Brannen startet lørdag nær Artenara, og spredte seg derfra.

En 55 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for å ha forårsaket brannen ved uforsiktig bruk av et sveiseapparat, skriver avisen El Pais.

– Merker lite til brannen

Stavangermann Petter Norland Wareng fra Madla er på ferie med familien i Mogan, sør på øya. Han kan melde om at det er noe askerester på bakken og at de ser et par små røykskyer.

- Ellers merker vi lite til brannen, her er det deilig vær og mye bading, sier Norland Wareng til Aftenbladet.

Se brannvesenet på Gran Canaria sine egne bilder av brannen: