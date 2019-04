Søker etter ofre for antatt seriemorder i innsjø på Kypros

Den antatte gjerningsmannen, en 35 år gammel offiser i den kypriotiske hæren, ble i forrige uke pågrepet for drapene på to filippinske kvinner. Kvinnene ble funnet i en nedlagt gruvegang tidligere denne måneden.

I avhør har han tilstått å ha drept til sammen sju utenlandske kvinner og jenter, og han har fortalt politiet at han puttet noen av likene i kofferter som han så kastet ut i den kunstige innsjøen.

Lørdag søkte politiet i innsjøen med både dykkere og undervannsdroner med kameraer, og en anonym politikilde forteller at én koffert er funnet.

Det er ikke kjent om kofferten faktisk inneholder menneskelige levninger, og koffertfunnet er heller ikke bekreftet av politiet offentlig.

Offiseren er siktet for drap, og lørdag ble han varetektsfengslet i ytterligere åtte dager.

Lokale medier omtaler mannen som Kypros' første seriedrapsmann. Politiet har bedt om eksperthjelp fra Storbritannia for å bistå i etterforskningen. Blant de britiske ekspertene er en rettsmedisiner og en psykiater.

Politiet kom på sporet av den mistenkte etter å ha undersøkt aktiviteten til en av de filippinske kvinnene på internett.

Aktivister som kjemper for innvandreres rettigheter på Kypros, har kritisert politiet for å ha gjort for lite da flere filippinske kvinner ble meldt savnet i fjor.