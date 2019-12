Turister blant de omkomne i vulkanutbruddet på New Zealand

Rundt 50 personer befant seg på eller ved øya da utbruddet skjedde, ifølge newzealandske myndigheter. Et ukjent antall personer har status som savnet.

– Det er fortsatt noen som befinner seg på øya, og som vi ikke kan gjøre rede for, heter det i en uttalelse fra politiet.

23 personer er fraktet bort fra øya. Fem av dem er bekreftet omkommet, og 18 personer har brannskader, ifølge The New Zealand Herald. Det er ikke kjent hvor mange av dem som er fraktet til sykehus.

Turister blant de omkomne

Ansvarlig for redningsarbeidet, John Tims, opplyste på en pressekonferanse ved 21-tiden lokal tid at det både er turister og newzealendere blant de omkomne. Foreløpig er det ikke kjent hvilke nasjonaliteter turistene har.

Utenriksdepartementet i Oslo opplyser til NTB at de undersøker om noen norske skulle være berørt av ulykken.

Redningsarbeidet på øya er utfordrende på grunn av at øya er ustabil etter utbruddet. Bilder fra stedet viser tykk røyk.

Utbruddet skjedde mandag i 14-tiden lokal tid på øya White Island, som ligger 50 kilometer nord for Nordøya på New Zealand.

Cruiseturister på øya

Mange av dem som var på øya under utbruddet, var cruiseturister fra skipet Ovation of the Seas. Det bekrefter Royal Caribbean, som eier skipet. Ifølge newzealandske myndigheter er noen av de omkomne turister på cruiseskipet.

Det norske investeringsselskapet Awilhelmsen var i 1968 en av tre grunnleggere av rederiet og eier i dag 12 prosent av selskapet.

Ifølge det australske nyhetsnettstedet 9News er var 24 australiere på sightseeing på øya under vulkanutbruddet.

Gikk mot vulkanen

GeoNet , som overvåker vulkanene på New Zealand, melder at vulkanutbruddet var på nivå fire, i en skala der fem er et stort vulkanutbrudd.

Et kamera som er montert på øya, viser folk som går mot vulkanen like før utbruddet, skriver New Zealand Herald. Bildet ble tatt klokken 14.10 lokal tid. Omtrent ett minutt senere inntraff katastrofen.

Aske ble sendt 3.600 meter opp i lufta under utbruddet.

Politiet har bedt folk unngå områder som ligger nær vulkanen.

White Island, også kalt Whakaari, er en ubebodd vulkansk øy nord for Nordøya. Ifølge GeoNet er vulkankjeglen den mest aktive på New Zealand. Øya besøkes jevnlig av små grupper turister.