Siktelse mot russere i USA undergraver Julian Assange

I begynnelsen av 2017 reiste en av WikiLeaks-grunnleggerens fremste mediehjelpere, Fox News-journalisten Sean Hannity, til London for å spørre Assange direkte hvor han fikk epostene fra som rystet den amerikanske valgkampen.

– Kan du helt sikkert si til det amerikanske folk at du ikke fikk denne informasjonen fra Russland eller noen som er involvert med Russland, spurte Hannity Assange i Ecuadors ambassade i London.

Og Assange gjentok det han hadde sagt tidligere, at kilden ikke var den russiske regjeringen eller noen del av den russiske staten.

Skaper tvil

Men tiltalen fredag mot tolv russere for å ha hacket det demokratiske partiets eposter og epostene til Hillary Clintons valgkampsjef John Podesta, synes å skape tvil om Assanges klare benektelse.

Hvis tiltalen blir bevist, viser den at WikiLeaks fikk materialet fra Guccifer 2.0, en nettperson som var direkte kontrollert av den russiske militære etterretningen GRU. Den viser også at WikiLeaks ga de russiske hackerne råd om hvordan materialet skulle spres.

Skrøt av full kontroll

Om Assange visste at de som sto bak Guccifer 2.0 var russiske agenter, blir ikke tatt opp i tiltalen. Men det virker lite sannsynlig at Assange ikke hadde fått med seg medieomtalen der Russland beskyldes for lekkasjen. Han skryter ellers av at han alene hadde full kontroll over alle WikiLeaks' lekkasjer

Allerede sommeren 2016, da det var klart at Guccifer 2.0 ikke var en enslig rumensk hacker, hadde WikiLeaks kontakt med ham og rådet ham til å gi dem det lekkede materialet.

I kommunikasjonen mellom WikiLeaks og Guccifer 2.0 går det fram at WikiLeaks tydeligvis var interessert i å undergrave Clinton ved å utnytte splittelsen i partiet mellom tilhengerne av henne og av Bernie Sanders.