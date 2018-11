Sunday Times: EU og Storbritannia nær enighet om irskegrensa

Brexit-forhandlingene har stått i stampe, og det siste, store problemet har vært irskegrensen, der det i dag er åpen grense mellom britiske Nord-Irland og Irland. London og Brussel har tilsynelatende hatt vidt forskjellige syn på hvordan gjeninnføringen av en «hard grense» mellom de to irske områdene skal unngås når Irland forblir i EU, mens Nord-Irland går ut som en del av brexit.

Sunday Times' kilder opplyser at statsminister Theresa May nå har gjort en avtale der EU går med på å legge til i skilsmisseavtalen at hele Storbritannia, inkludert Nord-Irland, er i en midlertidig tollordning med EU. Den skal sikre at irskegrensen forblir som nå.

For å unngå at brexit-tilhengerne ser på denne avtalen som en permanent ordning, er det lagt inn en klausul om nettopp det, en såkalt exit-klausul. May må sikre nok stemmer for å få avtalen gjennom i parlamentet, påpeker avisa.

Mays talsperson nekter å bekrefte opplysningene om en avtale og kaller dem spekulasjoner, ifølge Sky News.

I avtalen går EU med på at rutinemessig kontroll av gods og varer gjennomføres på fabrikker og i butikker, heller enn på grensa, ifølge avisa.

Avtalen åpner også for at Storbritannia inngår en frihandelsavtale med EU à la den Canada og EU signerte i 2016.