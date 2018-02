FN: al-Qaida står støtt mens IS forvitrer

I rapporten påpekes det at al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP), med hovedsete i Jemen, fungerer som et kommunikasjonsknutepunkt for al-Qaida som helhet. I Jemen kontrollerer nettverket større landområder og kjemper både mot houthiene, regjeringen og saudi-koalisjonen.

– Grupper med tilknytning til al-Qaida fortsetter å være den største terrortrusselen noen steder, som Somalia og Jemen. Det blir stadig bekreftet av en kontinuerlig strøm av angrep og ødeleggende operasjoner, står det i rapporten som er sendt til FNs sikkerhetsråd.

I Vest-Afrika og Sør-Asia utgjør al-Qaida-tilknyttede grupper en like stor trussel som IS-tilknyttede grupper, som «på nåværende tidspunkt er ute av stand til å posisjonere seg». Men det er risiko for at grupper tilknyttet al-Qaida og IS kan støtte hverandre, heter det i rapporten, der det advares om at en slik utvikling kan utgjøre nye trusler i enkelte regioner.

Sterk i Syria

– Mens IS mistet grepet på Syria og Irak i fjor, fortsetter al-Qaida å være bemerkelsesverdig motstandsdyktig, heter det videre i rapporten.

Fatah al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten og al-Qaidas forlengede arm i Syria, «forblir en av de sterkeste og største al-Qaida-tilknyttede gruppene i verden». Dens krigere «bruker trusler, vold og materiell belønning» for å lokke til seg mindre væpnede grupper, advares det i rapporten.

Fatah al-Sham, som står sterkt i Idlib-provinsen i Syria, har mellom 7000 og 11000 krigere, blant dem flere tusener fremmedkrigere.

Libya-trussel

I Libya er det IS som utgjør den største trusselen, og gruppens mål der er nå å få nytt fotfeste etter å ha tapt havnebyen Sirte. IS har styrket sin tilstedeværelse etter at krigere har dratt tilbake til Libya fra Irak og Syria, påpeker FN-rapporten.

Videre har Boko Haram-krigere begynt å ta seg nordover fra Nigeria og opprettet små celler i Libya som igjen kan forflytte seg videre til andre land i regionen, heter det videre.

– Det er risiko for at IS-ledere i Libya blir forflyttet til andre konfliktsoner i Vest-Afrika og Sahel-regionen, inkludert Mali, står det i rapporten.