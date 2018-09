Putin om nedskyting i Syria: – Uheldige omstendigheter

Putin sa tirsdag at det var «en kjede av tragiske omstendigheter» som førte til nedskytingen av flyet, der 15 russiske soldater døde.

– Et israelsk jagerfly skjøt ikke ned vårt fly, konstaterte presidenten på en pressekonferanse i Moskva.

Godkjente uttalelse

Det russiske flyet ble skutt ned mandag kveld av syriske raketter mens Israel gjennomførte et flyangrep i Latakia-provinsen på vestkysten av Syria.

Ifølge det russiske militæret brukte de israelske jagerflyene det russiske flyet som dekke i forbindelse med angrepet. Israel skal kun ha gitt ett minutts varsel før angrepet startet, noe som skal ha gjort det umulig for det russiske flyet å komme seg unna.

Tidligere tirsdag beskyldte det russiske forsvarsdepartementet Israel for «en internasjonal provokasjon» og sa at de forbeholder seg retten til gjengjeldelse.

Putin sier at han godkjente uttalelsen fra forsvarsdepartementet.

– Det er ingen tvil om at vi tar dette alvorlig, sier han og varsler at Russland nå vil trappe opp sikkerheten for militært personell i Syria.

Balansespill

Seniorforsker Kjetil Selvik ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) tolker Putins uttalelser dit hen at han både må sørge for å bevare en relasjon til Israel, og samtidig tilfredsstille opinionen i Russland. Det vil få konsekvenser på hjemmebane at 15 russiske liv er gått tapt i Syria, mener han.

– Det er en fare for krigstretthet og at russisk opinion vender seg mot myndighetene og engasjementet i Syria, sier Selvik til NTB.

Samtidig ser ikke Putin seg nødvendigvis tjent med en reaksjon.

– Putins hensikt er å roe gemyttene, mener Selvik.

Ifølge seniorforskeren driver Russland et skjørt maktspill i Syria der de må balansere forholdet til både Iran, Tyrkia og Israel.

– Russland ønsker å ha en posisjon på toppen, det gir makt og innflytelse. Alle de tre landene må hele tiden holde seg inne med Russland, sier han.

Dette balansespillet er grunnen til at Russland blant annet har vendt et blindt øye mot Israels seneste bombing av iranske styrker i Syria, påpeker han.

Vekker uro

Israel opplyste tirsdag at deres viseambassadør i Moskva ble kalt inn på teppet i russisk UD, men ønsker ikke å kommentere hva som ble sagt på møtet.

Saken har vakt uro i Israel.

– Dette kan bety at Russland tar en tøffere tone overfor Israel, og bremser vår frihet til å handle i Syria, skriver kommentator Amos Harel i avisa Haaretz.

Ifølge Harel har Russland og Israel hatt et skjørt samarbeid i Syria, der Israel jevnlig bomber våpenforsyninger de hevder er på vei fra Iran til den libanesiske Hizbollah-militsen, som i likhet med Russland står på den syriske regjeringens side i kampen mot opprørere.

«Hotline»

Blant annet har de to landene opprettet en «hotline» der Israel varsler Russland om planlagte luftangrep i Syria.

Siden 2015 har Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Putin møttes nærmere ti ganger, skriver Haaretz.

– Hendelsen i Syria har satt Israel i en ekstremt vanskelig situasjon med russerne. (...) Netanyahu må bruke all sin diplomatiske erfaring i de kommende dagene for å berolige Moskva og dempe spenningen, skriver Harel.