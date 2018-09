Sverigedemokraterna mot andreplass i riksdagsvalget

I Sveriges Televisions store valgundersøkelse – med over 11.000 spurte – får SD 19,2 prosent. Det er opp fra 12,9 prosent i forrige valg for fire år siden. Dersom dette blir i nærheten av resultatet, blir SD nest største parti.

I TV4s valgdagsmåling – med færre spurte enn hos SVT – blir SD riktignok henvist til tredjeplass, med snaut 17 prosent av velgerne.

Med et historisk dårlig valg for Socialdemokraterna, kryper Vänsterpartiet solid oppover med en oppslutning i henhold til SVTs valgdagsmåling på 9 prosent. Underlagsmaterialet viser at mange velgere har gått til venstre fra å ha stemt sosialdemokratisk ved forrige valg.

Centerpartiet har gjort en sterk valgkamp, anført av partileder Annie Lööf, og partiet ser ut til å gjøre sitt beste valg på 30 år – med en ventet oppslutning på nær 9 prosent.

Størst stemning var det på Kristdemokraternas valgvake, der de frammøtte jublet over en antatt oppslutning på 7,4 prosent. Det er opp 2,8 prosentpoeng fra valget i 2014. Framgangen tilskrives i stor grad partileder Emma Busch Thor, som har norsk far.