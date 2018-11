CNN saksøker Trump for utestengelse av reporter

I søksmålet heter det at Acostas og CNNs rettigheter i tråd med det første og femte grunnlovstillegg er brutt. Her er blant annet reglene for presse- og ytringsfrihet nedfelt.

Kanalen krever at Acosta, som er deres seniorreporter i Det hvite hus, igjen får tilgang.

Blant president Trumps saksøkte rådgivere er stabssjef John Kelly, pressetalskvinne Sarah Sanders og Secret Services leder Joseph Clancy.

Kanalen skriver på sine sider at de har tro på at søksmålet vil nå fram, og viser til et søksmål fra 1977 der journalisten Robert Sherrill vant etter at han ble nektet adgang til Det hvite hus i 1966.

Kjennelsen fastslo i praksis at journalisten må utgjøre en fysisk trussel mot presidenten for å bli utestengt.

I tillegg har man før pressepasset blir inndratt rett på et varsel, en sjanse til å svare og en skriftlig begrunnelse fra Det hvite hus om hvorfor passet blir inndratt, slik at rettsinstansene kan gjennomgå begrunnelsen.

Ifølge CNN har ikke Acosta eller kanalen mottatt noen av disse tingene.