Ukrainas marine: Russiske styrker har åpnet ild mot ukrainske skip

Det går fram av en uttalelse som ble offentliggjort søndag. Der heter det også at et av skipene ble truffet, og at et mannskapsmedlem er såret.

Situasjonen er høyspent i området omkring Krim.

Tidligere søndag ble det kjent at Russland har stengt trafikken gjennom Kertsjstredet, et smalt farvann mellom Krim og det russiske fastlandet. Et russiske kystvaktskip skal da ha kjørt inn i en ukrainsk slepebåt som seilte sammen med to ukrainske marinefartøy.

Fartøyene var på vei fra Odessa på kysten av Svartehavet til Mariupol i Azovhavet.

Det har i flere måneder vært økende spenning mellom Ukraina og Russland. Krim er etter folkeretten ukrainsk territorium, men Russland gjennomførte i 2014 en ulovlig annektering av halvøya.

Russland har i årene etter satt mye inn på å befeste sin kontroll over området. Landet har blant annet bygd ei bru over stredet.

Kertsjstredet er den eneste passasjen inn i Azovhavet. Trafikken under brua er nå blokkert av et tankskip, og flere titalls lasteskip som venter på å passere, står dermed fast.