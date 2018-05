IMF med kraftig advarsel om stigende arbeidsledighet blant unge i Midtøsten

Advarselen er å finne i mai-rapporten til Det internasjonale pengefondet (IMF) om de økonomiske utsiktene i regionen.

Ifølge IMF vil den nåværende jobbveksten ikke kunne redusere arbeidsledigheten, som var en viktig grunn til at mange sluttet seg til masseprotestene i Midtøsten under den såkalte arabiske våren i 2011.

IMF påpeker blant annet at land som er avhengig av oljeimport i Midtøsten og Nord-Afrika, trenger en vekst på 6,3 prosent i året for å holde den generelle arbeidsledigheten på dagens 10 prosent. De må også greie å skape 25 millioner nye jobber i løpet av de fem neste årene, ifølge Jihad Azour, IMFs direktør for Midtøsten og Sentral-Asia.

Veksten for disse landene er ifølge IMFs utsikter ventet å forbli på dagens nivå, som er på drøyt 4 prosent.

Gjelden vokser

Kombinasjonen av høy arbeidsledighet og voksende statsgjeld er spesielt bekymringsfull når det gjelder landene i Midtøsten og Nord-Afrika, framholder Azour.

Han peker blant annet på at den gjennomsnittlige gjelden for oljeimporterende land i regionen nå har passert 80 prosent av BNP.

Når det gjelder land som eksporterer olje, har veksten variert sterkt de siste årene, i tråd med oljeprisene. Mens den var oppe i 5 prosent i 2016, så sank den til 1,7 prosent allerede året etter. IMF spår at veksten igjen vil ta seg opp til 3 prosent i år og 3,3 prosent neste år.

Oljeprisene ligger nå på rundt 75 dollar fatet, mot under 30 dollar fatet i begynnelsen av 2016.

– Trenger reformer

Men det bør ikke bli en hvilepute, ifølge IMF, som i stedet anbefaler landene å benytte de gode tidene til å gjennomføre økonomiske reformer.

– Blant reformene som kreves, er flere tiltak som skal føre til at energisubsidiene fjernes helt, samt endringer av pensjons- og trygdesystemer, deriblant en revisjon av pensjonsalderen, heter det i rapporten.

At gjelden øker raskt i mange av landene i regionen, er ifølge IMF grunn til bekymring.

Golflandene Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater opplevde at veksten krympet med 0,2 prosent i fjor.

For Saudi-Arabia var nedgangen på 0,7 prosent. I år er det ventet at den igjen vil vokse.