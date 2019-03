Verste angrepet mot muslimer i et vestlig land

Terrorangrepet fredag har så langt krevd 49 liv. Over 20 mennesker er alvorlig eller kritisk såret etter at gjerningsmannen gikk inn under fredagsbønnen i moskeene og skjøt mot alle han så.

Gjerningsmannen beskrives som en høyreekstremist. Ifølge nyhetsbyrået AFP er angrepet det verste som noen gang er blitt rettet direkte mot muslimer i et vestlig land.

Før terroraksjonen i New Zealand var det angrepet på en moské i Quebec i Canada i 2017 som ble regnes om det verste mot muslimer i Vesten. Her ble seks mennesker drept og 35 såret.

Gjerningsmannen Alexandre Bissonnette, som har høyreekstreme sympatier, ble dømt til 40 års fengsel.

Moské i London

Senere samme år kjørte 48 år gamle Darren Osborne en varebil inn i en gruppe mennesker som sto utenfor moskeen i Finsbury Park i London. 51 år gamle Makram Ali ble drept og ni andre såret. Osborne ble dømt til 43 år fengsel for angrepet.

Angrepet til Anders Behring Breivik i 2011, som krevde 77 liv i Oslo og på Utøya, var ikke rettet mot muslimer. Men dette er også blant angrepene begått av gjerningsmenn fra ytre høyre med sterke antipatier mot multikulturalisme og islam.

I det såkalte manifestet som skal være skrevet av gjerningsmannen i Christchurch, hevdes det at han var inspirert av Breivik.

Frykter flere angrep

Den svenske forskeren Anna-Lena Lodenius er ekspert på høyreekstremisme. Hun sier høyreekstrem terror alltid har eksistert side om side med venstreekstrem terror og jihadistisk terror.

– Nå dominerer jihadistisk terror, som står for 70–75 prosent av ugjerningene, men det har hele tiden forekommet alvorlige høyreekstreme handlinger, sier Lodenius til det svenske nyhetsbyrået TT.

Terrorforsker Magnus Ranstorp frykter det kan komme flere lignende angrep.

– Det kan også komme såkalte copycat-forsøk, eller hatreaksjoner fra den andre siden. Det blir et svært politisert debattklima rundt disse spørsmålene, sier han.

Hevnmotiv

. At gjerningsmannen i Christchurch skal ha uttrykt at han ville hevne den svenske elleveåringen Ebba Åkerlund som døde i terrorangrepet i Stockholm i 2017, oppfatter Lodenius som foruroligende. Hun framhever også at gjerningsmannen i Christchurch har forberedt seg over lang tid og tilsynelatende skrevet et manifest.

– Det er ikke uvanlig at gjerningsmenn skriver et manifest. Vi har sett det hos Breivik, og Peter Mangs, som skjøt mennesker i Malmö, skrev en hel bok om sine motiver, sier forskeren.