IS hevder å stå bak angrep som drepte minst 42 personer i Kabul

Målet for angrepet var et sjiamuslimsk kultursenter, der det ble holdt en seremoni for å markere at det er 38 år siden den sovjetiske invasjonen fant sted, ifølge talsmann for innenriksdepartementet, Nasrat Rahimi.

Rahimi sier at en selvmordsbomber som var inne i bygningen, sprengte seg i lufta, og at ytterligere to bomber gikk av utenfor da folk kom til for å hjelpe.

Det to etasjer høye kultursenteret huser også det Iran-vennlige nyhetsbyrået Afghan Voice Agency (AVA), som man først trodde var målet for angrepet, i en sjiamuslimsk bydel vest i Kabul. Minst en av mediebedriftens ansatte ble drept i angrepet, mens ytterligere en ble såret.

Via sin propagandakanal Amaq hevder IS at det var de som angrep senteret med tre bomber etterfulgt av et selvmordsangrep. Dette fordi senteret ifølge dem finansieres av Iran og «brukes til å spre propaganda om sjiamuslimsk tro», som IS er motstandere av.

Rundt 100 mennesker var inne i senteret da angrepet skjedde, blant dem akademikere som deltok i en paneldebatt om invasjonen.

Kritisk skadde

Lokale sykehus opplyser at de i tillegg til de drepte også har tatt imot 84 sårede, blant dem fem kritisk sårede som legene kjemper for å berge livet til. Mange kvinner og barn er blant de drepte og sårede.

– Etter eksplosjonen var det brann og røyk i bygningen, og alle ropte om hjelp, sier en student som deltok i seremonien, og som fikk brannskader i ansiktet.

Bilder på Afghan Voices Facebook-side viser det smadrede interiøret av kultursenteret fylt av røyk og forbrente lik strødd utover gulvet.

Øyenvitner beskriver at en mann som snek seg inn i senteret og satt blant publikum under 38-årsmarkeringen da han sprengte seg selv.

Ikke Taliban

Mens IS tar på seg ansvaret for torsdagens angrep, gjorde Taliban det tidlig klart på Twitter at de ikke står bak.

I oktober ble 71 mennesker drept i et annet angrep på en moske i en annen sjiamuslimsk bydel, som IS også påtok seg ansvaret for.

Afghanistans president Ashraf Ghani kaller torsdagens angrep en forbrytelse mot menneskeheten.

– Terroristene har drept våre folk. Terroristene har angrepet våre moskeer, våre hellige steder, og nå vårt kultursenter, sa han og gjorde det klart at angrepene er angrep på islam og alle menneskelige verdier.

Livsfarlig by

Kabul er de siste månedene blitt et av de farligste stedene i verden for sivile. Sikkerheten er trappet opp siden et angrep i mai da en lastebil med eksplosiver gikk i lufta i byens ambassadekvarter. Over 140 mennesker ble drept, og minst 400 ble såret.

Amnesty International er blant dem som fordømmer torsdagens angrep og kaller det et nytt bevis på at Kabul ikke er trygt.

– Europeiske regjeringer som insisterer på denne farlige fiksjonen ved å tvangsreturnere afghanere, setter deres liv i fare, sier Amnestys Sør-Asia-direktør Biraj Patnaik.