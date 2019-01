Theresa May overlevde tillitsvotering i Parlamentet

325 av de folkevalgte stemte onsdag for å beholde statsministeren og hennes regjering, mens 306 stemte for å felle henne.

Labours partileder Jeremy Corbyn fremmet mistillitsforslaget da et massivt flertall i Underhuset tirsdag kveld stemte ned brexitavtalen May har forhandlet fram med EU.

Mange av Mays egne partifeller var blant dem som stemte mot avtalen. Men de konservative er lite lystne på nyvalg og sluttet derfor opp om statsministeren i tillitsvoteringen.

May fikk dessuten støtte av det nordiske unionistpartiet DUP, som de konservative er avhengige av for å ha flertall.

Statsministeren sa etter avstemningen at hun ønsket å starte sonderinger om brexit med andre partiledere allerede samme kveld.

– Jeg tar ikke lett på dette ansvaret, og regjeringen min vil fortsette sitt arbeid for å øke vår velstand, garantere vår sikkerhet og styrke vår union. Og ja, vi vil også fortsette å arbeide for å levere på det høytidelige løftet vi har gitt dette landets folk, om å levere på resultatet av folkeavstemningen og forlate EU, sa May.