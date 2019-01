Da sønnen døde, satte Davor Dragičević i gang store demonstrasjoner mot staten. Nå har han forsvunnet

David Dragičevićs dødsfall har utviklet seg til den største opposisjons-protestene Bosnia har sett på lenge.

Natt til 18. mars ble 21 år gamle David Dragičević funnet død i en bekk i Banja Luka i den serbiske delen av Bosnia-Hercegovina. Ifølge det lokale politiet var Davids dødsfall forårsaket av en drukningsulykke, gjengoppgjør eller selvmord. Mangelen på etterforskning ledet Davor Dragičević til gatene, hvor han har samlet flere tusen mennesker i protest mot det de mener er korrupte statsledere.

Radivoje Pavicic / TT NYHETSBYRÅN

Lederen har gått i dekning

Første juledag arresterte politiet flere aktivister som deltok i protestene, blant dem Davids far Davor Dragičević. Han ble løslatt dagen etter, men kun et par dager etter forsvant han fra offentligheten. Den siste som skal ha sett han var en lokal journalist som observerte den eldre Dragičević etterfølgt av sivilkledd politi den 30. desember.

Mandag kom det første livstegnet fra Davor Dragičević da han publiserte en film på Facebook.

– Jeg rømte ikke. Jeg gikk i dekning, forteller Dragičević i det seks-minutters lange filmklippet, og oppfordrer supporterene hans til å fortsette demonstrasjonene fredelig og med verdighet.

Siden Dragičević forsvant dagen før nyttårsaften, har hans ekskone Suzana Radanovic tatt over som leder for protestene som har fått navnet «Pravda za Davida» («Rettferdighet for David», journ.anm).

– Tragedien har samlet folket

Onsdag feires en kontroversiell nasjonaldag i serbiske delen av Bosnia (se faktaboks). Store deler av byen er stengt av, inkludert torget hvor protestene har funnet sted siden mars.

Fakta: Republikken Srpskas nasjonaldag – Bosnia-Hercegovina består i dag av to enheter: Føderasjonen Bosnia-Hercegovina, hvor over 70 prosent av befolkningen er bosniaker, og Republikken Srpska med rundt 81 prosent serbere. – I 2016 ble det avholdt en folkeavstemning om hvorvidt Republikken Srpska skulle markere sin egen nasjonaldag. Omtrent 99 prosent stemte for. – Siden da markeres nasjonaldagen for Republikken Srpska den 9. januar, til tross for motstand fra andre statslederne.

Sofija Sofokle Grmusa

– I dag er den 290. dagen vi har kjempet for rettferdighet, og vi kommer til å fortsette å kjempe til vi har oppnådd det, forteller Sofija Sofokle Grmusa til Aftenbladet.

Grmusa jobber som grafisk designer, og var naboen til David Dragičević. Hun har deltatt i demonstrasjonene siden april. I kveld stod hun foran kirken for å minnes Dragičević. Hun forteller at folk fra alle etnisiteter deltar i protestene.

– Denne tragedien har samlet folket, sier hun.