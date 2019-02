Labours krav for ja til brexit avvist av May

EU skal imidlertid være positiv til å forhandle om en tollunionavtale mellom Storbritannia og EU. Ifølge tjenestemenn skal EU-president Donald Tusk ha sagt i et møte med Theresa May i Brussel torsdag at forslagene fra Labour-leder Jeremy Corbyn «kan være en lovende vei ut av utmeldingen».

Corbyn skrev i et brev i forkant av Mays møte om Labours krav for å støtte brexitavtalen. Opposisjonslederens hovedkrav til utmeldingsavtalen er at Storbritannia må gå inn for en tollunion med EU.

Avvist

May har gjentatte ganger sagt at en tollunion vil hindre Storbritannia i å inngå sine egne handelsavtaler, noe Statsministerens kontor gjentok torsdag.

– Vi ønsker opposisjonslederens engasjement velkommen, og det er viktig at vi fortsetter å holde diskusjoner for å finne ut hvordan vi skal levere brexit, sier en talsperson ved kontoret, og legger til at de ser på Corbyns forslag «med interesse».

– Statsministeren fortsetter å tro på at en uavhengig handelspolitikk er en av de viktigste fordelene med brexit, sier talspersonen.

Vil ha avtale

I brevet til Corbyn står det blant annet følgende:

– Vi mener en tollunion er nødvendig for å sikre den friksjonsfrie handelen våre bedrifter, ansatte og forbrukere trenger, og en tollunion er den eneste realistiske løsningen for å sikre at det ikke oppstår noen hard grense mellom Nord-Irland og Irland.

I brevet krever Corbyn også «nær tilknytning» til EUs indre marked.

Torsdag var May i Brussel for å gjenoppta forhandlingene om brexit. Den britiske regjeringen har kjørt seg fast etter at Underhuset i januar stemte ned utmeldingsavtalen May forhandlet fram med EU i fjor. EU sa torsdag nei til nye endringer i avtalen.

Fredag reiser May til Dublin for å ha samtaler med sin irske kollega Leo Varadkar. Status for grensen mellom britiske Nord-Irland og EU-medlemmet og republikken i sør er det vanskeligste spørsmålet i forbindelse med britenes planlagte utmeldelse fra EU.