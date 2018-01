Rapport: Lavere britisk vekst etter brexit

Deler av rapporten er allerede lekket ut, rett før Overhuset starter sin detaljerte behandling av et viktig lovforslag knyttet til Storbritannias utmeldelse av EU. Analysen, som ble ferdig i januar, tar for seg tre sannsynlige scenarioer for britisk økonomi etter brexit.

2–8 prosent lavere vekst

Dersom britene fortsetter å være en del av EUs indre marked, anslås veksten å bli to prosent lavere de første 15 årene etter utmeldelsen, sammenlignet med eksisterende vekstprognoser. Dersom britene får en omfattende frihandelsavtale med unionen, kan de belage seg på fem prosent lavere vekst. Skulle brexit ende med at det ikke blir noen egen avtale med EU, men at britene og de øvrige europeerne forholder seg til regelverket i Verdens handelsorganisasjon, blir vekstunderskuddet på hele åtte prosent, skriver Buzzfeed, som har sett den hemmelige rapporten.

En kilde i regjeringen sier i en kommentar til lekkasjen at departementet foretar en bred analyse.

– Et tidlig utkast av dette neste steget i analysene har sett på ulike ferdigløsninger som ligger på bordet. Det går derimot ikke inn for å gjøre en detaljert beregning av det som er vårt ønskede utfall – et nytt og dypt særskilt partnerskap med EU, sier kilden: Vedkommende påpeker også at det ligger mange forbehold i rapporten og at mye arbeid gjenstår før den kan brukes.

– Må offentliggjøre

Labours Chris Leslie, som er en del av videreføringen av Remain-kampanjen – de som ville at Storbritannia skulle forbli i EU – ber regjeringen frigi analysen.

– De må offentliggjøre den i sin helhet, slik at parlamentarikere og publikum selv kan se konsekvensene og bedømme om brexit er riktig for landet.