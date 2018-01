Solberg vil ha metoo-kampanje mot korrupsjon

Statsministeren utropte likestilling og kampen mot korrupsjon til sine to hjertesaker på en pressekonferanse under det årlige toppmøtet til Verdens økonomiske forum (WEF) tirsdag.

Solberg er en av åtte møteledere, alle kvinnelige, under årets forum i den sveitsiske alpebyen, der rundt 3.000 statsledere, næringslivstopper, kulturkjendiser og kongelige er samlet de neste tre dagene.

– Korrupsjon og ulovlige pengestrømmer er knyttet til en lang rekke av de sikkerhetstruslene vi står overfor i dag, som klimaendringer, terror, organisert kriminalitet og cyberkriminalitet. Korrupsjon fører til økt ulikhet, frustrasjon og fremmedgjøring, og det fører til flere konflikter, sa Solberg.

– Kanskje er det en «metoo»-inspirert kampanje vi trenger, fortsatte Solberg, og oppfordret regjeringer, offentlig sektor, bedrifter, internasjonale organisasjoner og sivilsamfunnet til felles innsats mot korrupsjon.

– Vi trenger kraftige tiltak for å luke ut korrupsjon i og mellom land. Med sosiale medier er det – i siste instans – ingen steder å gjemme seg, påpekte hun.

Solberg har et tettpakket program de neste dagene og skal ha en rekke bilaterale møter, blant annet med FN-topp Gordon Brown, vaksineforkjemper Bill Gates, fredsprisvinner Malala Yousafzai og Facebook-topp Sheryl Sandberg.

Statsministeren utropte likestilling og kampen mot korrupsjon til sine to hjertesaker under det årlige toppmøtet til Verdens økonomiske forum (WEF) tirsdag.

Solberg er en av forumets sju møteledere – for første gang er alle kvinnelige – når rundt 3.000 statsledere, næringslivstopper, kulturkjendiser og kongelige samler seg i den sveitsiske alpebyen de neste tre dagene.

Solberg pekte på hvordan korrupsjon undergraver lands utviklingsmuligheter, og hvor tett korrupsjon er knyttet til mange av dagens sikkerhetstrusler, som terror, organisert kriminalitet og klimaendringer.

– Kanskje er det en metoo-inspirert kampanje vi trenger, uttalte Solberg på en felles pressekonferanse med møtelederne tirsdag morgen.

Ønsker «naming and shaping»

– Mitt poeng med å snakke om metoo, var for å vise at man også på dette området trenger mer åpenhet om hva som skjer. Man må fortelle at man møter korrupte ledere, det er et ansvar vi alle har, utdyper Solberg overfor NTB.

Hun mener noen av verktøyene fra metoo-kampanjen mot seksuell trakassering er overførbare til et område som korrupsjon.

-Ja, dette handler om «naming and shaping», det å rett og slett fortelle og gjøre oppmerksom på. Det handler om rapporteringssystemer og varslingssystemer, som vi nå forsøker å etablere på disse områdene. Vi har nettopp sett noe av det samme med Panama Papers og Paradise Papers , hvor man viser transaksjonene og gjør oppmerksom på hva som skjer, sier Solberg.

Ber Solberg gjøre mer

Kirkens Nødhjelp berømmer Solberg for utspillet.

– Erna treffer blink når hun ber om mer åpenhet og transparens og en slags metoo-kampanje på korrupsjon. Vi må senke terskelen for å varsle om korrupsjon og beskytte varslerne. Åpenhet og deling av historier er da utrolig viktig. Det vil øke forståelsen for hva korrupsjon er, hvordan det påvirker samfunnet og hva det koster., sier generalsekretær Anne Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Hun ber samtidig Solberg gjør mer og erklære at Norge skal bli best på åpenhet.

– Varslere vet at de ikke kan varsle trygt i eget selskap eller i egen stat. Solberg har som statsminister mulighet til å gjøre mye mer enn å varsle. Hun bør gi tydelig beskjed til eliten i Davos om at det må bli slutt på anonyme selskap, truster og bankkontoer. Vi kan ikke lenger akseptere at våre finansielle institusjoner benyttes til korrupsjon og annen kriminalitet. Det er helt sentralt at vi får på plass offentlige registre over hvem som eier hva og automatisk utveksling av slik informasjon mellom myndighetene. Norge er på vei, men Solberg bør erklære at Norge skal bli best på åpenhet, sier Helland.

– Kvinner skal blomstre

Årets Davos-møte har en klar likestillingsprofil med kampanjene metoo og equalpay (likelønn) som bakteppe. For første gang er det kun kvinnelige møteledere under forumet.

Sammen med en av de andre møtelederne, Pengefondets (IMF) leder Christine Lagarde, har Solberg skrevet en kronikk med tittelen «Hvorfor 2018 må bli året der kvinner skal blomstre», i forkant av møtet.

– Under årets WEF står utfordringer knyttet til kvinners deltakelse og innflytelse høyt på dagsordenen. Å gi kvinner og jenter muligheten til å lykkes, er ikke bare det riktige å gjøre, men kan også forvandle samfunn og økonomier, skriver Solberg og Lagarde.

Solberg har et tettpakket program de neste dagene og skal ha en rekke bilaterale møter, blant annet med FN-topp Gordon Brown, vaksineforkjemper Bill Gates, fredsprisvinner Malala Yousafzai og Facebook-topp Sheryl Sandberg.