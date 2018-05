Hawaii rammet av det kraftigste jordskjelvet på 40 år

Skjelvet rammet hovedøya klokken 12.30 lokal tid, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. En time før inntraff et annet skjelv med en styrke på 5,4.

De to skjelvene fant sted 18 og 16 kilometer fra vulkanrammede Leilani Estates, hvor glohet lava begynte å velte opp fra sprekker i bakken midt mellom vanlige bolighus torsdag. Skjelvene har ført til nye utbrudd.

Lokale myndigheter sier at det ikke er meldt om skadde eller skader på bygninger, men at folk er redde og stresset. Det er heller ikke fare for tsunami.

Hus brant ned

Om lag 1.700 beboere ved Leilani Estates fikk pålegg om å evakuere før utbruddet, mens 10.000 ble oppfordret til å evakuere.

– Vi visste at vi bygde på vulkansk grunn, men jeg trodde et utbrudd var lite sannsynlig. Det trodde jeg også for sju dager siden da vi pakket for å evakuere, sier Julie Woolsey, en av de evakuerte beboerne.

– Men du vet aldri hva Pele kan finne på. Jeg bare håper ikke huste vårt brenner ned, sier hun og viser til den hawaiiske vulkangudinnen.

Senator Russell Ruderman sier to hus så langt er brent ned.

Myndighetene advarer

Myndighetene advarte allerede etter det første utbruddet om at nye kunne komme som følge av de siste dagenes jordskjelv, og at det er uforutsigbart når og hvor det eventuelt vil skje. De har også advart om at potensielt dødelig konsentrasjon av svoveldioksidgass kan utgjøre en fare i området.

Hawaii er en vulkansk øygruppe som består av i alt fem vulkaner, hvorav Kilauea-vulkanen er den største. Den en av verdens mest aktive vulkaner.