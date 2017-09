25 drept i sammenstøt i Sør-Sudan

Sammenstøtene fant sted i landsbyen Nhialdu i den nordlige staten Unity, da opprørere lojale til den avsatte visepresidenten Riek Machar gikk til angrep mot regjeringssoldater tirsdag kveld. Det sier hærens talsmann Santo Domic Chol.

Han opplyser til DPA at 25 er funnet drept, blant dem ni regjeringssoldater, ti opprørskrigere og seks sivile.

Borgerkrigen i Sør-Sudan brøt ut i desember 2013, etter at president Salva Kiir anklagde visepresident Riek Machar for å forsøke seg på et statskupp.

Titusenvis har blitt drept, og over 3,5 millioner har blitt drevet på flukt siden kampene begynte.