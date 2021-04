Aktor i Floyd-saken: Han ba om hjelp helt til siste åndedrag

George Floyd ba om hjelp helt til siste åndedrag og var ikke en trussel mot noen, sa aktor Steve Schleicher under sluttprosedyren i saken mot Derek Chauvin.

Den tiltalte, Derek Chauvin (t.h.), sammen med forsvareren Eric Nelson i rettssalen mandag. Foto: AP / NTB

NTB-AFP-AP

Den 45 år gamle tidligere politimannen står tiltalt for drap etter at han presset kneet sitt mot Floyds hals i over 9 minutter 25. mai i fjor.

– George Floyd tryglet helt til han ikke lenger kunne snakke. Alt som trengtes var litt medfølelse, og det ble det ikke vist noe av den dagen, sa Schleicher til juryen som skal avgjøre om Chauvin er skyldig.

Rettssaken har foregått i Minneapolis siden slutten av mars, byen der den fatale pågripelsen skjedde for snart elleve måneder siden. Floyd ble pågrepet fordi en butikkansatt mente han hadde brukt en falsk dollarseddel like før.

Uenige om dødsårsak

Det viktigste stridspunktet under rettssaken har vært hvorvidt Floyd døde ene og alene av presset mot halsen, eller om det kan ha vært andre medvirkende årsaker, som bruk av rusmidler og hjerteproblemer, som førte til at 46-åringen døde.

Etter sluttprosedyrene begynner juryen sine overveielser for å finne ut om Chauvin er skyldig.

De befinner seg i rettsbygningen i sentrum av Minneapolis, omgitt av sperringer og piggtråd. For bare få dager siden ble en 20 år gammel afroamerikaner drept av politiet i en av byens forsteder, og stemningen er anspent.

Mandag hadde noen få demonstranter samlet seg utenfor rettsbygningen. «Ingen pust. Ingen puls. I 3,5 minutter. Chauvin ga seg ikke», sto det på en av plakatene.

Tre ulike drapstiltaler

Det er reist tre ulike tiltaler mot Chauvin, hvorav den mest alvorlige er forsettlig drap og den mildeste uaktsomt drap. For at Chauvin i det hele tatt skal bli kjent skyldig – i den ene eller den andre – må juryen komme fram til at den daværende politimannens handlinger var en vesentlig årsak til at Floyd døde, og at maktbruken var overdreven.

For at han skal bli kjent skyldig i forsettlig drap, må aktoratet bevise av Chauvins intensjon var å skade Floyd, men uten at han nødvendigvis ville drepe ham. Denne tiltalen har en strafferamme på 40 års fengsel.

For at han skal bli kjent skyldig i en mildere form for forsettlig drap, må det være bevist at Chauvins handlinger var særdeles farlige, og at de ble utført uten tanke på at liv kunne gå tapt. Strafferammen er 25 års fengsel.

Uaktsomt drap krever at juryen mener Chauvin forårsaket Floyds død ved uaktsomhet og at han bevisst tok sjansen på å påføre ham alvorlig skade eller død. Her er strafferammen ti års fengsel.

Vanligvis utløser de aktuelle tiltalene lavere straffer.