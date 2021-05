EU-topp om Gaza: Må bryte dynamikken i konflikten

Det trengs langsiktige initiativer til å bryte dynamikken i konflikten i Midtøsten, sier EUs utenrikssjef før et hasteinnkalt ministermøte om Gaza-konflikten.

EUs utenrikssjef Josep Borrell har så langt måttet uttale seg på egne vegne, ettersom medlemslandene ikke har kommet opp med noe felles standpunkt. EU-landene har bedt om våpenhvile og en politisk løsning på den seneste opptrappingen av konflikten. Foto: John Thys / AP / NTB

– Målet med møtet er å se hvordan EU best kan bidra til å dempe spenningen, stoppe opptrappingen og stanse den pågående volden, sier EU-kommisjonens talsmann Peter Stano.

Før møtet skriver utenrikssjef Josep Borrell på Twitter at han har snakket med USAs utenriksminister Antony Blinken om hvordan USA og EU «sammen kan bidra til å få slutt volden» og dempe spenningen.

– Ser vi fremover, trenger vi også langsiktige initiativer for å bryte dynamikken i konflikten og vekke håpet om en fredelig fremtid for alle til live igjen, skriver Borrell, som leder møtet.

– Må skape tillit

Tysklands utenriksminister Heiko Maas understreker at «Israel har selvfølgelig rett til å forsvare seg» mot Hamas' raketter.

– Med sin raketterror har Hamas bevisst trappet opp en allerede anspent situasjon, med fryktelige konsekvenser for israelere og for egen sivilbefolkning. Våpnene må tie, sier Maas.

I tillegg til å få slutt på volden som nå pågår, mener han EU må se på hvordan en gjentakelse kan unngås.

– Vi må bruke forholdet vi har til begge sider til å oppfordre til tillitsskapende skritt som kan roe ned situasjonen både i Israel og på Vestbredden. Kun da kan vi igjen snakke om en varig løsning på konflikten i Midtøsten, sier Maas.

Lave forventninger

EU har stått samlet i ønsket om en våpenhvile og en politisk løsning på den seneste konflikten, men medlemslandene er uenige om hvordan de best kan hjelpe.

Så langt har de 27 landene ikke klart å innta en felles posisjon, og utenrikssjef Josep Borrell har måttet nøye seg med å uttale seg på egne vegne, ikke på vegne av hele unionen. Det er heller ikke ventet noen konkrete vedtak med trusler om sanksjoner eller andre tiltak på tirsdagens møte.

Liten innflytelse

Minst 212 palestinere – blant dem 61 barn – er drept på Gazastripen siden konflikten blusset opp for en drøy uke siden. Over 1.400 er såret, opplyser Gazas helsemyndigheter. I Israel er tolv personer, inkludert en fem år gammel gutt og to thailandske gjestearbeidere, drept av palestinske raketter.

EU er palestinernes største bistandsyter, men unionen har liten innflytelse over Hamas, som kontrollerer Gazastripen. Unionen har også begrenset innflytelse over Israel, tross enkelte avtalte handelsfordeler.