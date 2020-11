Stor optimisme etter gode vaksinenyheter

Det er optimisme både blant myndigheter og næringsliv verden over etter nyheten om at en koronavaksine er 90 prosent effektiv i å hindre covid-19 infeksjoner.

Den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer sier at covid-19-vaksinen de utvikler sammen med tyske BioNTech er 90 prosent effektiv mot å hindre covid-19-infeksjoner i fase 3-tester. Her settes den første vaksinedosen på en deltaker i testingen. Foto: University of Maryland School of Medicine via AP / NTB

Flere kilder i Verdens helseorganisasjon (WHO) er svært positive til nyheten. Seniorrådgiver Bruce Aylward mener resultatene kan gjøre at en vaksine blir distribuert blant verdens mest sårbare innen mars 2021, og dermed dramatisk endre forløpet for hele pandemien.

Også WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus gleder seg over nyheten.

– Vi ønsker velkommen de oppmuntrende vaksinenyhetene fra Pfizer og BioNTech og hyller alle vitenskapsfolk og partnere verden rundt som er i gang med å utvikle nye trygge, virksomme verktøy for å nedkjempe covid-19, tvitrer sjefen i Verdens helseorganisasjon mandag.

USAs påtroppende president Joe Biden er optimistisk, men minner om at det er langt igjen før pandemien er nedkjempet. Landets smittevernrådgiver Anthony Fauci kaller resultatene ekstraordinære.

– Det var ikke veldig mange som forventet at det skulle være så høyt. Det kommer til å ha stor påvirkning på alt vi gjør med tanke på covid-19, legger han til.

Tidlige indikasjoner

Vaksinen utviklet av amerikanske Pfizer og tyske BioNTech er 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjoner, opplyser selskapene.

Pasientene var beskyttet mot sykdommen sju dager etter den andre av to doser ble gitt, og 28 dager etter den første, ifølge foreløpige resultater.

– De første resultatene fra våre fase 3-tester av covid-19-vaksinen gir tidlige indikasjoner på at vaksinen er i stand til å forhindre covid-19, heter det i en uttalelse fra Pfizer-sjef Albert Bourla.

– Vi er et stort steg nærmere å kunne gi mennesker verden rundt et sårt tiltrengt gjennombrudd for å få slutt på denne globale helsekrisen, heter det videre i uttalelsen.

Veien mot 164

Selv om resultatene er svært positive, kan det ta tid før vaksinen er godkjent verden over og før den når markedet i stor skala. De foreløpige resultatene baserer seg på 94 infeksjoner som til nå er registrert blant knappe 44.000 mennesker i USA og andre land. Like under 39.000 av disse har fått to doser.

Testene vil fortsette fram til 164 av de frivillige deltakerne har fått påvist covid-19, et antall den amerikanske legemiddeletaten FDA mener er høyt nok til å slå fast om vaksinen fungerer eller ei. Etaten vil kun godkjenne vaksiner som er minst 50 prosent effektive.

Pfizer og BioNTech opplyser i pressemeldingen at de vil søke om nødgodkjenning for bruk av vaksinen kort tid etter at det antallet er nådd. Selskapet anslår at det vil skje i den tredje uka av november. Videre skriver selskapene at det ikke er avdekket noen store problemer med vaksinen.

Børsoppgang og økt oljepris

Nyheten kommer mens koronasmitten er tiltakende i store deler av verden, med stadig flere innlagte i intensivavdelinger og økende antall døde som følge av pandemien.

Børsene verden over skjøt i været etter nyheten, og oljeprisen steg med 8 prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs var opp 4,4 prosent ved stenging. Hovedindeksene i Paris og Frankfurt noterte seg en økning på henholdsvis 7,2 og 4,8 prosent, mens FTSE 100 i London steg nesten 5 prosent.

Også i USA åpnet børsene godt, både på grunn av nyheten og avklaringen av det amerikanske valgresultatet.

Selskapet sier de forventer å kunne tilby rundt 50 millioner doser av vaksinen i 2020, og opptil 1,3 milliarder doser i 2021. Vaksinen er blant ti kandidater som er i de siste fasene av testing.

Trump: – Strålende nyheter

USAs president Donald Trump er blant dem som har uttrykt seg svært entusiastisk om nyheten.

På Twitter skriver han følgende, utelukkende med store bokstaver:

– Stor børsoppgang. Vaksinen kommer snart. Rapport om 90 prosents effektivitet. Så gode nyheter!