Amerikansk UD jakter på forsvunnet whiskyflaske til 6000 dollar

Amerikansk UD jakter på en ekstremt verdifull whiskyflaske som for to år siden ble gitt av Japan til Mike Pompeo, den gang utenriksminister.

Amerikansk UD gransker hvor det kan ha blitt av en svært verdifull whiskyflaske som ble gitt av Japan til daværende utenriksminister Mike Pompeo i juni 2019. Flaksen er verdsatt til nesten 6.000 dollar. Foto: AP / NTB

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I en merknad i det føderale registeret over gaver sier departementet at det ikke er spor av flasken, og at det pågår en intern gransking for å se hvor den kan ha tatt veien.

Opplysningene om den forsvunne whiskyflaska inngår i den årlige oversikten over hva ledende tjenestemenn- og kvinner har fått av gaver fra utenlandske regjeringer og statsledere.

UDs protokollkontor er pålagt å føre oversikt over hva som er gitt, og hvor gavene befinner seg. Mottakere har valget mellom om å overføre gaver av en viss verdi til nasjonalarkivet eller en annen offentlig instans, eller kjøpe dem til personlig bruk ved å overføre penger tilsvarende verdien til Finansdepartement.

G-20

Den japanske whiskyflasken var verdisatt til 5800 dollar og ble overrakt Pompeo i juni 2019, sannsynligvis under et besøk i Japan på et G-20-møte, der han var med som ledsager for president Donald Trump.

Men til forskjell fra andre gaver som ble gitt, er det ingen spor av denne flasken. Forsøk på å få en kommentar fra en talsmann for tidligere utenriksminister Pompeo har ikke ført fram.

Pompeo meldte inn til registeret at han en annen gang hadde fått to tepper til en verdi av 19.400 dollar fra henholdsvis presidenten i Kasakhstan og utenriksministeren i De forente arabiske emirater. Begge tepper ble i henhold til reglene overfør til en offentlig etat.

Trump fikk mange gaver

Oversikten viser også at tidligere president Trump og kona Melania mottok gaver verdsatt til 120.000 dollar i 2019, vesentlig mer enn året før, men mindre enn toppåret 2017, da summen var 140.000 dollar.

Det er ikke noe gjennomgående tema for de gavene amerikanske ledere mottar fra utlandet. Flere ledere, blant annet fra Australia, Egypt og Vietnam, overrakte Trump portretter av ham selv. Samlet sett ble disse gavene verdsatt til 10.000 dollar.

Australias gave var et innrammet fotografi av Trump og Melania til en verdi av 470 dollar.